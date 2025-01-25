Администрация Трампа поручила Пентагону снять ограничения на бомбы для Израиля, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Axios .

Как рассказали Axios три израильских чиновника, администрация Трампа решила отменить запрет своего предшественника Джо Байдена на поставки Израилю 2000-фунтовых (примерно 900 кг) авиационных бомб. Этот запрет, как напоминает Axios, в мае прошлого года вызвал один из крупнейших кризисов в отношениях между США и Израилем за время войны в Газе.

По словам израильского чиновника, правительство Израиля получило уведомление от Пентагона о снятии ограничения еще в пятницу, 24 января. Ожидается, что 1800 бомб MK-84, которые хранились в США, будут загружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.

Axios также напомнило, что администрация Байдена, когда вводила ограничения, руководствовалась беспокойством, что применение этих тяжелых авиабомб может привести к значительным жертвам среди гражданского населения Сектора Газа.