Трамп не отменил пошлины: Япония одной из первых попыталась договориться с США
Между США и Японией состоялись переговоры по пошлинам с целью скорейшего достижения соглашения по их отмене. Однако результатов пока нет.
Об этом заявил министр экономического развития Японии Рёсэй Аказава, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.
Как пишет СМИ, Аказава встретился с президентом США Дональдом Трампом, после чего провел торговые переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем Джеймисоном Гриром.
Переговоры не привели к немедленной отмене пошлин, однако ведется подготовка ко второму раунду переговоров, который состоится в конце апреля.
Аказава воздержался от комментариев, обсуждались ли вопросы безопасности и нетарифные барьеры, однако сказал, что обе стороны настроены продолжать переговоры.
Он добавил, что дата следующей встречи пока не определена, но Вашингтон, по всей видимости, намерен заключить сделку до окончания 90% отсрочки "взаимных пошлин".
При этом сам Трамп заявил в соцсетях, что переговорщики добились "большого прогресса".
"Большая часть только встретиться с японский делегацией по торговле. Большой прогресс!", написал он в соцсети Truth Social после встречи.
Тарифы США против Японии
Отметим, что Япония стала одной из первых стран, официально начавших переговоры об отмене пошлин.
Несмотря на неоднократные просьбы Токио предоставить освобождение, Трамп уже ввел 25% пошлину на сталь, алюминий и автомобили.
Также глава Белого дома ввел вышеупомянутые "взаимные пошлины" для торговых партнеров США, прежде чем приостановить их на 90 дней. Изначально на Японию был наложен 24% тариф, но после отсрочки базовый тариф в размере 10% остается в силе.
Переговоры с ЕС
Напомним, вчера Bloomberg писало, что торговый спор между США и Европейским союзом обостряется. Переговоры по перспективе отмены пошлин не дали ожидаемого результата. В частности, представители администрация Трампа дали понять, что Соединенные Штаты не планируют отменять большинство пошлин, введеных против ЕС.
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