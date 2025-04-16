США и ЕС не смогли договориться об отмене пошлин: ситуация обостряется

Торговый спор между Соединенными Штатами и ЕС обостряется. Переговоры по перспективной отмене пошлин не дали ожидаемого результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Попытка Европейского Союза и США уменьшить торговые противоречия продемонстрировала минимальные результаты. Представители администрации президента Дональда Трампа дали понять, что Соединенные Штаты не планируют отменять большинство пошлин, введенных против ЕС.

По данным источников агентства, комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович провел переговоры в Вашингтоне с министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем Джеймисоном Гриром. Однако по итогам встречи, Шевчович так и не получил четкого представления о намерениях Вашингтона.

По словам собеседников, представители США подчеркнули, что 20% "взаимных" пошлин - которые временно были уменьшены до 10% на период 90 дней - а также другие ограничения, в частности на импорт автомобилей и металлов, останутся в силе.

В общем, введенные администрацией Трампа пошлины охватывают европейские товары на сумму около 380 млрд евро, что эквивалентно примерно 431 млрд долларов.

На прошлой неделе, когда президент США решил отложить реализацию новых таможенных мер на 90 дней, ЕС также принял аналогичный шаг.

В Брюсселе пояснили, что введенные пошлины касаются американского импорта стоимостью около 21 миллиарда евро. Если переговорный процесс не приведет к компромиссу, эти пошлины автоматически вступят в силу по завершении 90-дневного срока.

Пока продолжаются переговоры, ЕС активно работает над подготовкой возможных ответных мер, параллельно заключает новые торговые договоренности с партнерами по всему миру, а также стремится повысить эффективность внутреннего рынка.