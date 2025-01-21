Трамп отменит заморозку поставок Израилю мощных бомб, - СМИ

Президент США Дональд Трамп готовится возобновить поставки Израилю бомб весом 2000 фунтов (около 907 килограммов). Ожидается, что он сделает это в первые дни пребывания на посту главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание Walla News .

Предоставление израильской стороне таких 2000-фунтовых бомб было ранее заморожено администрацией прошлого президента США Джо Байдена.

О намерениях Трампа отменить паузу по поставкам данного вида вооружения рассказал 20 января в интервью израильский посол Майк Герцог в Вашингтоне.

Кроме того, ожидается, что новый президент США также отменит санкции, введенные администрацией Байдена в отношении израильских поселенцев, обвиненных в насильственных нападениях на палестинцев на оккупированном Западном берегу Иордана, рассказал израильский дипломат в Штатах.

Пауза с поставками 2000-фунтовых бомб Израилю

Напомним, в мае 2024 года стало известно, что США приостановили поставки определенных боеприпасов для армии Израиля. Это произошло впервые с октября 2023-го, когда боевики ХАМАС напали на территорию Израиля.

Позже администрация Байдена уточнила, что была приостановлена поставка Израилю 2000-фунтовых бомб. Тогда у президента США объяснили такое решение беспокойством о влиянии, которое такие бомбы могут иметь при применениях в густонаселенных районах Сектора Газа.

Дело в том, что одна бомба весом почти 910 кг может пробить толстый бетон и металл, создавая большой радиус поражения.

При этом американские чиновники заверили, что все остальные поставки оружия от США для Израиля продолжались в обычном режиме.