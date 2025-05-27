Во время пресс-конференции, проведенной в связи с неформальной встречей премьер-министром стран Северной Европы Финляндии, Орпо отметил, что атаки РФ были направлены в основном против мирных жителей. Это в свою очередь свидетельствует о том, что Россия не настроена на мирные переговоры.

Также премьера спросили о недавних словах президента США Дональда Трампа, который заявил, что глава Кремля Владимир Путин сошел с ума. По данным Орпо, Трамп, который надеется на мир, похоже, разочарован Путиным.

"Надеюсь, эти сообщения показывают, что Трамп понимает: Путин не хочет мира. Путин хочет продолжить свою войну и убийство невинных людей в Украине", - сказал чиновник.

Он добавил, что надеется, что ситуация все же приведет к подлинным мирным переговорам и прекращению огня, а в конечном итоге - к прочному миру. Позже в интервью СМИ он выразил надежду, что речи Трампа приведут к более жестким действиям со стороны США.

"Я надеюсь, что это вызовет реакцию в Соединенных Штатах, которые будут все более жестко и жестко реагировать на такой образ действий Путина и России, и что мы будем двигаться к мирным переговорам", - сказал определить ОРПО.

Издание отмечает, что основными темами встречи премьер-министров стран Серверной Европы стали всеобъемлющая безопасность и конкурентоспособность. В частности, в понедельник страны опубликовали совместные заявления по обоим вопросам.

Организаторами встречи выступили Финляндия и Аландские острова, в ней также приняли участие представители Гренландии и Фарерских островов. Другие участники пресс-конференции выразили особую поддержку Гренландии, к которой проявляет интерес президент США.