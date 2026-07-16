Трамп склоняется к расширению военных операций в Иране, - WSJ

Как США могут расширить свои операции в Иране

По словам американских чиновников, варианты расширения включают:

усиление авиаударов;

отправку наземных сил для захвата иранских островов вблизи Ормузского пролива;

бомбардировку укрепленного объекта, который может использоваться для тайных ядерных работ;

авиаудары по другим целям, включая энергетические объекты.

Почему Трамп склоняется к расширению операций

Источники рассказали, что вечером 14 июля Трамп провел совещание в ситуационном центре, чтобы обсудить потенциальный захват острова Харг и других территорий вдоль Ормузкого пролива, а также возможную бомбардировку тоннельного комплекса на горке Пикакс, связанного ядерным оружием (ранее США еще не били по нему).

Помимо этого, Трамп обсуждал расширение авиаударов по другим целям в Иране, включая энергетические объекты. То есть, этот вариант тоже остается возможным.

По словам официальных лиц, эта беседа стала одной из множества официальных и неофициальных встреч, которые Трамп провел в последние дни с высокопоставленными чиновниками, в том числе с:

вице-президентом Джей Ди Вэнсом;

главой Пентагона Питом Хегсетом;

госсекретарем Марко Рубио;

генералом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

Но как уточняют источники, Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших военных шагах. Пока что как в частном порядке, так и публично, он настаивает на том, что предпочел бы урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем.

Однако Иран не капитулировал перед требованиями Трампа о передаче своего ядерного арсенала после нескольких недель военных ударов и временной сделки с которая позволила бы Тегерану заработать миллиарды долларов, продавая нефть на открытом рынке.

В итоге дипломатический тупик побудил Трампа обратиться к помощникам с просьбой о новых эскалационных вариантах, которые могли бы заставить Иран капитулировать или, как минимум, пообещать прекратить атаки на торговые суда в проливе.

Некоторые американские чиновники заявили, что Трамп неохотно задействует сухопутные войска. Он неоднократно отказывался от своих самых серьезных публичных угроз, включая захват острова Харг и иранской нефтяной промышленности.

Но если Трамп одобрит эти планы, это положит начало самой опасной фазе почти пятимесячной войны и втянет США еще глубже в разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке, который, вероятно, приведет к повышению цен на бензин и осложнит планы республиканцев на промежуточных выборах.

Что Трамп озвучил уже публично

Стоит отметить, что сутками ранее Дональд Трамп дал несколько интервью, в которых фактически подтвердил, что рассматривает новые военные варианты.

В частности, он говорил, что: