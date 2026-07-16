RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп склоняется к расширению военных операций в Иране, - WSJ

03:26 16.07.2026 Чт
3 мин
Что рассматривает Трамп в качестве расширений операций США против Ирана?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент Дональд Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране. Это произошло после нескольких дней брифингов с участием высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как США могут расширить свои операции в Иране

По словам американских чиновников, варианты расширения включают:

  • усиление авиаударов;
  • отправку наземных сил для захвата иранских островов вблизи Ормузского пролива;
  • бомбардировку укрепленного объекта, который может использоваться для тайных ядерных работ;
  • авиаудары по другим целям, включая энергетические объекты.

Почему Трамп склоняется к расширению операций

Источники рассказали, что вечером 14 июля Трамп провел совещание в ситуационном центре, чтобы обсудить потенциальный захват острова Харг и других территорий вдоль Ормузкого пролива, а также возможную бомбардировку тоннельного комплекса на горке Пикакс, связанного ядерным оружием (ранее США еще не били по нему).

Помимо этого, Трамп обсуждал расширение авиаударов по другим целям в Иране, включая энергетические объекты. То есть, этот вариант тоже остается возможным.

По словам официальных лиц, эта беседа стала одной из множества официальных и неофициальных встреч, которые Трамп провел в последние дни с высокопоставленными чиновниками, в том числе с:

  • вице-президентом Джей Ди Вэнсом;
  • главой Пентагона Питом Хегсетом;
  • госсекретарем Марко Рубио;
  • генералом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

Но как уточняют источники, Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших военных шагах. Пока что как в частном порядке, так и публично, он настаивает на том, что предпочел бы урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем.

Однако Иран не капитулировал перед требованиями Трампа о передаче своего ядерного арсенала после нескольких недель военных ударов и временной сделки с которая позволила бы Тегерану заработать миллиарды долларов, продавая нефть на открытом рынке.

В итоге дипломатический тупик побудил Трампа обратиться к помощникам с просьбой о новых эскалационных вариантах, которые могли бы заставить Иран капитулировать или, как минимум, пообещать прекратить атаки на торговые суда в проливе.

Некоторые американские чиновники заявили, что Трамп неохотно задействует сухопутные войска. Он неоднократно отказывался от своих самых серьезных публичных угроз, включая захват острова Харг и иранской нефтяной промышленности.

Но если Трамп одобрит эти планы, это положит начало самой опасной фазе почти пятимесячной войны и втянет США еще глубже в разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке, который, вероятно, приведет к повышению цен на бензин и осложнит планы республиканцев на промежуточных выборах.

Что Трамп озвучил уже публично

Стоит отметить, что сутками ранее Дональд Трамп дал несколько интервью, в которых фактически подтвердил, что рассматривает новые военные варианты.

В частности, он говорил, что:

  • США собираются снести гору Пикакс;
  • захват острова Харг маловероятен, но не исключен;
  • Ирану лучше заключить сделку, иначе на следующей неделе США разрушат мосты и электростанции а этой стране.

Что еще важно знать

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. По данным СМИ, письмо было направлено в пятницу, 10 июля.

Также мы писали, что на фоне возобновления войны между США и Ираном, Трамп на днях объявил, что Вашингтон восстанавливает блокаду морских портов Ирана и хочет взять под контроль Ормузский пролив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИран