Трамп: шатдаун в США, вероятно, неизбежен

"Ничто не предопределено, но я бы сказал, что это (шатдаун - ред.), вероятно, неизбежно. Я не видел, чтобы они (демократы - ред.) пошли хоть на малейшие уступки", - отметил Трамп.

Такой прогноз американского президента прозвучал после встречи в Белом доме с лидерами демократов в Конгрессе, которая накануне завершилась тупиком из-за их требований о гарантиях в сфере здравоохранения.

На этом фоне Трамп обвинил демократов в попытках "предоставить медицинскую помощь нелегальным мигрантам".

Шатдаун

Стоит заметить, что шатдаун в США - это временная приостановка работы федеральных органов власти из-за отсутствия утвержденного бюджета или закона о временном финансировании.

В этот период государственные учреждения частично закрываются, а сотни тысяч федеральных служащих отправляются в неоплачиваемые отпуска или продолжают работать без зарплаты до возобновления финансирования. Основная причина такого механизма заключается в том, что Конституция США запрещает федеральному правительству тратить средства без одобрения Конгресса.

Шатдаун может возникнуть в случае, если Конгресс и президент не приходят к согласию по законопроекту о бюджете или резолюции о временном финансировании.

Обычно конфликт возникает вокруг спорных статей расходов, например, финансирования социальных программ, оборонного бюджета или иммиграционной политики.