RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп серьезно настроен на звонок с Путиным и хочет добиться мира, - Белый дом

Фото: Дональд Трамп, президент США (flickr by whitehouse)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 марта, проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер настроен серьезно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса.

У Филдса спросили, может ли Путин вести с Трампом "жесткую игру" во время сегодняшних переговоров. 

По мнению Филдса, Путин уважает Трампа, потому что "понимает, с кем имеет дело". Между президентом США и российским диктатором "сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга". 

Заместитель пресс-секретаря Белого дома добавил, что Путин "осознал", что он не сможет "играть с Трампом в те же игры", как с Джорджем Бушем, Бараком Обамой и Джо Байденом. 

"Он дал украинцам Javelin, когда президент Обама давал им подушки и одеяла. Президент Трамп настроен серьезно, и в конце концов он хочет добиться мира", - отметил Филдс. 

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, сегодня, 18 марта, должен состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ключевой темой обсуждений станет урегулирование войны России против Украины.

При этом сам Трамп заявил, что он хочет спасти украинских военных, которые якобы "окружены в Курской области". Стоит заметить, что такую информацию об "окружении" опровергал президент Украины Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине