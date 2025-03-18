Трамп серйозно налаштований на дзвінок з Путіним і хоче добитися миру, - Білий дім

У Філдса запитали, чи може Путін вести з Трампом "жорстку гру" під час сьогоднішніх переговорів.

На думку Філдса, Путін поважає Трампа, тому що "розуміє, з ким має справу". Між президентом США і російським диктатором "склалися дуже хороші робочі стосунки, в яких обидві людини поважають одна одну".

Заступник прессекретаря Білого дому додав, що Путін "усвідомив", що він не зможе "грати з Трампом у ті самі ігри", як із Джорджем Бушем, Бараком Обамою і Джо Байденом.

"Він дав українцям Javelin, коли президент Обама давав їм подушки і ковдри. Президент Трамп налаштований серйозно, і врешті-решт він хоче добитися миру", - зазначив Філдс.