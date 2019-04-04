Трамп вважає, що торгові переговори з Китаєм "просуваються добре"

Президент США Дональд Трамп заявив, що торговельні переговори між Вашингтоном і Пекіном просуваються добре, а американська економіка зараз демонструє сильні показники. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, в США в нинішній момент зовсім немає інфляції або ж її показники дуже малі.

"Незважаючи на непотрібні та деструктивні дії, що вживаються ФРС, економіка виглядає дуже сильно", - написав Трамп.

Також Трамп підкреслив, що торговельні переговори з Китаєм і обговорення домовленостей в рамках нової угоди Сполучених Штатів, Мексики і Канади, "просуваються добре".

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що торговельні переговори з Китаєм просуваються і остаточне угода, швидше за все, буде укладено. Трамп додав, що його призов на деякий час залишити в силі мита на імпорт китайських товарів не говорить про проблеми в переговорному процесі.

Зазначимо, що підписання торгової угоди між США і Китаєм може відбутися в червні, оскільки сторонам треба більше часу для узгодження всіх його положень.

Крім того, американського Мінфіну Стівен Мнучин заявив, що переговори президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна з торговельної угоди переносяться з кінця березня на більш пізній термін, оскільки сторонам потрібно більше часу для переговорів. У той же час Мнучин підкреслив, що США і Китай працюють, намагаючись прийти до угоди "як можна швидше".