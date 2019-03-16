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Саміт з торговельної угоди США та Китаю може відбутися в червні

Новини » Політика    16.03.2019 - 06:40
Саміт з торговельної угоди США та Китаю може відбутися в червні
Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін

Сторонам треба більше часу для узгодження всіх положень угоди

Підписання торговельної угоди між Сполученими Штатами і Китаєм може відбутися в червні, оскільки сторонам треба більше часу для узгодження всіх її положень. Про це повідомили поінформовані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Зі слів співрозмовників видання, малоймовірно, що переговори президента США Дональда Трампа та голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна пройдуть у квітні.

Джерела вважають, що сторони ще навесні не встигнуть дійти остаточних домовленостей.

Хоча офіційні представники обох країн активізували контакти і обговорюють текст торгової угоди, за інформацією співрозмовника газети, в адміністрації Трампа виникли розбіжності з приводу торговельної угоди з Китаєм.

Нагадаємо, раніше глава американського Мінфіну Стівен Мнучін заявив, що переговори президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна щодо торговельної угоди переносяться з кінця березня на більш пізній термін, оскільки сторонам потрібно більше часу для переговорів. Водночас Мнучін підкреслив, що США і Китай працюють, намагаючись дійти угоди "якнайшвидше".

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