У США заявили, що переговори по торговій угоді з Китаєм не відбудуться в березні

Переговори щодо торговельної угоди переносяться на більш пізній термін
Переговори президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна з торговельної угоди переносяться з кінця березня на більш пізній термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами глави американського Мінфіну Стівена Мнучина, сторонам потрібно більше часу для переговорів. При цьому він підкреслив, що США і Китай працюють, намагаючись прийти до угоди "як можна швидше".
"Попереду ще багато роботи, але нас влаштовує становище, в якому ми знаходимося", - підкреслив Мнучин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть провести зустріч у в'єтнамському Дананзе у період з 27 по 28 лютого.
За словами президента США, він розраховує провести кілька особистих зустрічей з Сі Цзіньпіном, щоб завершити переговори по торговоговельній угоді.
Як писало РБК-Україна раніше, 7 січня стартували торгові переговори представників США та Китаю.
Додамо, зазначалося, що якщо торговельні переговори між Пекіном і Вашингтоном не будуть завершені до 1 березня, то Сполучені Штати Америки підвищать мита на китайські товари.