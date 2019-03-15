У США заявили, що переговори по торговій угоді з Китаєм не відбудуться в березні

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Переговори щодо торговельної угоди переносяться на більш пізній термін

Переговори президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна з торговельної угоди переносяться з кінця березня на більш пізній термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави американського Мінфіну Стівена Мнучина, сторонам потрібно більше часу для переговорів. При цьому він підкреслив, що США і Китай працюють, намагаючись прийти до угоди "як можна швидше".

"Попереду ще багато роботи, але нас влаштовує становище, в якому ми знаходимося", - підкреслив Мнучин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть провести зустріч у в'єтнамському Дананзе у період з 27 по 28 лютого.

За словами президента США, він розраховує провести кілька особистих зустрічей з Сі Цзіньпіном, щоб завершити переговори по торговоговельній угоді.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 січня стартували торгові переговори представників США та Китаю.

Додамо, зазначалося, що якщо торговельні переговори між Пекіном і Вашингтоном не будуть завершені до 1 березня, то Сполучені Штати Америки підвищать мита на китайські товари.