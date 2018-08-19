Трамп вважає слідство про його змову з РФ найпрозорішим в історії

Трамп заявив, що дав дозвіл членам своєї команди на повну співпрацю зі слідством

Президент США Дональд Трамп дозволив співробітникам Білого дому допомагати у повній мірі спецпрокурору Роберту Мюллеру в розслідуванні про його можливі зв'язки з Росією. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Він назвав це розслідування найбільш прозорим історії, і знову підтвердив, що не має ніяких змов з Москвою, а всі звинувачення проти нього і його команди - це "полювання на відьом".

"Я дозволив юридичному консультанту Білого дому Дону Макгану та іншим членам команди Білого дому повністю співпрацювати з спецпрокурором. Крім того, ми з готовністю надали більше мільйона сторінок документів. Саме прозора справа в історії. Змови немає. Обструкції немає. Полювання на відьом!", - сказано в повідомленні президента США.

Цей твіт Дональда Трампа був відповіддю на публікацію The New York Times про те, що Макган добровільно співпрацює з командою спецпрокурора Мюллера і за останні 9 місяців зустрічався з ним мінімум три рази.

Нагадаємо, Трамп назвав виконаної завдання по поверненню величі Америці. Він заявив, що достатньо подивитися на ринкові показники, рівень зайнятості, становище в армії.