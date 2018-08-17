Куомо, который представляет Демократическую партию, с утверждениями Трампа не согласился

Президент США Дональд Трамп устроил полемику с губернатором штата Нью-Йорка Эндрю Куомо относительно величия США. Трамп назвал выполненной задачу по возвращению величия Америке, об этом он написал в своем Twitter.

"Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии. А дальше все будет только лучше", - похвастался Трамп.



"Сделать Америку снова великой" было основным лозунгом предвыборной кампании Трампа. Так в его штабе хотели дать народу понять, что кандидат намерен исправить ошибки, допущенные его предшественниками на посту президента.



Куомо, который представляет Демократическую партию, с утверждениями Трампа не согласился. В ходе выступления в среду он заявил, что не надо возвращать США величие, потому что в прошлом они не были такими уж великими.

За это губернатора подвергли критике его оппоненты, посчитавшие, что после таких слов Куомо следует извиниться перед американцами. Однако Куомо от своего высказывания отказываться не стал, но объяснил, что настоящее величие Америки наступит, когда у всех граждан будут равные права.

"То, что называют былым величием, не наш выбор. Мы не хотим возвращаться к дискриминации, сегрегации, сексизму, изоляционизму, расизму и ку-клукс-клану", - написал политик в своем Twitter.

Напомним, раннее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и генпрокурор штата Эрик Шнейдерман пообещали подать в суд на президента США Дональда Трампа, если он отменит программу защиты от депортации людей, которые нелегально прибыли в страну, будучи детьми.