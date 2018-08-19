Трамп считает следствие о его сговоре с РФ самым прозрачным в истории

Трамп заявил, что дал разрешение членам своей команды на полное сотрудничество со следствием

Президент США Дональд Трамп разрешил сотрудникам Белого дома помогать в полной мере спецпрокурору Роберту Мюллеру в расследовании о его возможных связях с Россией. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он назвал это расследование самым прозрачным в истории, и снова подтвердил, что не имеет никаких сговоров с Москвой, а все обвинения против него и его команды - это "охота на ведьм".

"Я разрешил юридическому консультанту Белого дома Дону Макгану и другим членам команды Белого дома полностью сотрудничать со спецпрокурором. Кроме того, мы с готовностью предоставили более миллиона страниц документов. Самое прозрачное дело в истории. Сговора нет. Обструкции нет. Охота на ведьм!", - сказано в сообщении президента США.

Данный твит Дональда Трамп был ответом на публикацию The New York Times о том, что Макган добровольно сотрудничает с командой спецпрокурора Мюллера и за последние 9 месяцев встречался с ним минимум три раза.

Напомним, Трамп назвал выполненной задачу по возвращению величия Америке. Он заявил, что достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии.