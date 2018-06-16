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Трамп на саміті G7 "пригрозив" відправити 25 млн мексиканців до Японії, - WSJ

НовиниПолітика    16.06.2018 - 09:50
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

WSJ опублікувала кілька недипломатичних ремарок з боку Трампа

Президент США Дональд Трамп на саміті G7 у Квебеку жартома пригрозив відправити 25 млн мексиканців до Японії. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зокрема, під час обговорення питання імміграції Трамп дозволили собі недипломатичную ремарку на адресу прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

"Сіндзо, у вас немає цієї проблеми, але я можу надіслати вам 25 мільйонів мексиканців, і дуже скоро ви залишите уряд", - зазначив Трамп.

Крім того, обговорюючи з главою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером багатомільярдні штрафи для компаній США за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу, Трамп назвав Юнкера "жорстоким вбивцею". А в ході обговорення іранської проблеми президент США нагадав французькому лідеру Еммануелю Макрону про терористичну активність у Франції.

"Ви маєте знати про це (про проблему тероризму, - ред.), тому що всі терористи - у Парижі", - додав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав зміну запобіжного заходу Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою "занадто жорстоким і несправедливим покаранням".

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, саммит G7, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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