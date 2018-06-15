Трамп назвав взяття під варту Манафорта жорстоким і несправедливим покаранням

Президент США прокоментував рішення суду щодо екс-глави свого передвиборного штабу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає зміну запобіжного заходу Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою занадто жорстоким і несправедливим покаранням. Так він прокоментував у Twitter сьогоднішнє рішення федерального судді щодо свого колишнього соратника.

"Нічого собі, яке жорстоке покарання для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейгана, Боба Доула і багатьох інших політичних діячів і кампанії. Не знав, що Манафорт був главою мафії. А як щодо Комі (Джеймс Комі, екс-директор ФБР, - ред.), продажної Хілларі (Хілларі Клінтон, суперниця Трампа на президентських виборах, - ред.) і всіх інших? Дуже несправедливо!" - написав Трамп.

Wow what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top people and political campaigns. Didn't know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 червня, Федеральний суд США змінив запобіжний захід колишньому керівникові передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою. Суддя ухвалив відповідне рішення після заяви спецпрокурора Роберта Мюллера про спроби Манафорта чинити тиск на свідків. Застава для Манафорта також була скасована.