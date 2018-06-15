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Трамп назвав взяття під варту Манафорта жорстоким і несправедливим покаранням

НовиниПолітика    15.06.2018 - 22:59
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США прокоментував рішення суду щодо екс-глави свого передвиборного штабу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає зміну запобіжного заходу Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою занадто жорстоким і несправедливим покаранням. Так він прокоментував у Twitter сьогоднішнє рішення федерального судді щодо свого колишнього соратника.

"Нічого собі, яке жорстоке покарання для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейгана, Боба Доула і багатьох інших політичних діячів і кампанії. Не знав, що Манафорт був главою мафії. А як щодо Комі (Джеймс Комі, екс-директор ФБР, - ред.), продажної Хілларі (Хілларі Клінтон, суперниця Трампа на президентських виборах, - ред.) і всіх інших? Дуже несправедливо!" - написав Трамп.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 червня, Федеральний суд США змінив запобіжний захід колишньому керівникові передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою. Суддя ухвалив відповідне рішення після заяви спецпрокурора Роберта Мюллера про спроби Манафорта чинити тиск на свідків. Застава для Манафорта також була скасована.

 

 

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Теги публікації: Дональд Трамп, Пол Манафорт, Вибори в США  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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