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Интервью

Трамп на саммите G7 "пригрозил" отправить 25 млн мексиканцев в Японию, - WSJ

НовостиПолитика    16.06.2018 - 09:50
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

WSJ опубликовала несколько недипломатичных ремарок со стороны Трампа

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Квебеке в шутку пригрозил отправить 25 млн мексиканцев в Японию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, во время обсуждения вопроса иммиграции Трамп позволили себе недипломатичную ремарку в адрес премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Синдзо, у вас нет этой проблемы, но я могу отправить вам 25 миллионов мексиканцев, и очень скоро вы покинете правительство", - отметил Трамп.

Кроме того, обсуждая с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером многомиллиардные штрафы для компаний США за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза, Трамп назвал Юнкера  "жестоким убийцей". А в ходе обсуждения иранской проблемы президент США напомнил французскому лидеру Эммануэлю Макрону о террористической активности во Франции.

"Вы должны знать об этом (о проблеме терроризма, - ред.), потому что все террористы - в Париже", - добавил Трамп.

Напомним, ранее Трамп назвал изменение меры пресечения Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей "слишком жестоким и несправедливым наказанием".

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, саммит G7, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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