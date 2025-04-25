Трамп рассчитывает на сделку с Норвегией по тарифам

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся достичь соглашения о торговле с Норвегией. При этом он воздержался от предложения отменить "ответные" пошлины без уступок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы говорили о торговле, и мы определенно - мы очень хорошо дадим в торговле. Мы что-нибудь сделаем", - сказал Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Bloomberg уточняет, что Норвегия входил в число примерно 60 стран, стремящихся заключить сделку с США, чтобы избежать более высоких пошлин, которые Трамп объявил, а затем приостановил на 90 дней. На данный момент он ввел 10% базовый тариф для большинства стран, а более высокие ставки вступят в силу после истечения трехмесячного периода переговоров. Норвегии грозят 15% пошлины, если страна не сможет заключить сделку.

На вопрос о том, могут ли США снизить эту ставку, Трамп ответил, что предпочитает вести переговоры по соглашению, и указал на огромный суверенный фонд благосостояния страны.

"Ну, у них есть большой фонд в 2 трлн долларов. И у них нет никаких долгов. Так что я думаю, что они, вероятно, будут готовы заплатить нам больше. Я надеюсь", - сказал президент США.

Однако в ходе обменов мнениями, Трамп также отказался обозначить какие-либо конкретные уступки или изменения, которые он добивается или же хотел бы увидеть от Норвегии.

По словам Йенса Столтенберга, бывшего генсека НАТО, а ныне министра финансов Норвегии, вопрос о повышении пошлин на встрече не обсуждался.

"Таможенные пошлины платят компании, которые продают товары в США, и потребители в США. Таможенные пошлины платит не норвежское государство, поэтому то, насколько мы богаты или бедны, не оказывает прямого влияния на то, можете ли вы платить таможенные пошлины или нет", - сказал Столтенберг.

Bloomberg пишет, что Норвегия имеет суверенный фонд благосостояния в размере 1,7 трлн долларов - крупнейший в мире, после того как она начала инвестировать нефтегазовые богатства в 1990-х годах. Фонд является крупным инвестором в акции США.