Трамп розраховує на угоду з Норвегією щодо тарифів

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що йому вдасться досягти угоди про торгівлю з Норвегією. При цьому він утримався від пропозиції скасувати "взаємні" мита без поступок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми говорили про торгівлю, і ми безумовно - ми дуже добре дамо в торгівлі. Ми що-небудь зробимо", - сказав Трамп журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Bloomberg уточнює, що Норвегія входила до числа приблизно 60 країн, які прагнуть укласти угоду зі США, щоб уникнути більш високих мит, які Трамп оголосив, а потім призупинив на 90 днів. Наразі він ввів 10% базовий тариф для більшості країн, а вищі ставки набудуть чинності після закінчення тримісячного періоду переговорів. Норвегії загрожують 15% мита, якщо країна не зможе укласти угоду.

На запитання про те, чи можуть США знизити цю ставку, Трамп відповів, що вважає за краще вести переговори за угодою, і вказав на величезний суверенний фонд добробуту країни.

"Ну, у них є великий фонд у 2 трлн доларів. І в них немає жодних боргів. Так що я думаю, що вони, ймовірно, будуть готові заплатити нам більше. Я сподіваюся", - сказав президент США.

Однак під час обмінів думками, Трамп також відмовився позначити будь-які конкретні поступки або зміни, яких він домагається або ж хотів би побачити від Норвегії.

За словами Єнса Столтенберга, колишнього генсека НАТО, а нині міністра фінансів Норвегії, питання про підвищення мита на зустрічі не обговорювалося.

"Митні збори платять компанії, які продають товари в США, і споживачі в США. Митні збори сплачує не норвезька держава, тому те, наскільки ми багаті чи бідні, не має прямого впливу на те, чи можете ви платити митні збори чи ні", - сказав Столтенберг.

Bloomberg пише, що Норвегія має суверенний фонд добробуту в розмірі 1,7 трлн доларів - найбільший у світі, після того як вона почала інвестувати нафтогазові багатства в 1990-х роках. Фонд є великим інвестором в акції США.