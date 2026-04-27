Трамп рассказал, испугался ли стрелка в отеле во время покушения на убийство

Американский лидер Дональд Трамп ответил журналисту насчет того, испугался ли он во время покушения на него в отеле Washington Hilton. Трамп сказал, что нет, потому что он "понимает жизнь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
"Я не волновался. Я понимаю жизнь. Мы живем в сумасшедшем мире", - заявил он прессе во время общения.
Трамп вспомнил также о выражении лица первой леди Мелании, которая, по его словам, была встревоженной, когда были слышны выстрелы и шум.
"Конечно, я имею в виду, кто бы не боялся в такой ситуации? В то время, я думаю, она заранее поняла, что это была скорее пуля, чем поднос. И она была (встревоженной - ред.)", - добавил президент.
Он также сообщил, что ему было интересно, что происходит, и хотелось посмотреть на развитие событий.
"Я хотел увидеть, что происходит...Подождите минутку, подождите минутку. Дайте мне посмотреть", - сказал Трамп о диалоге с охранниками во время его эвакуации в безопасное место.
В ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton неизвестный ворвался в здание и начал стрелять. Это произошло во время ужина президента и его окружения с поредставителями медиа.
Когда раздались несколько звуков выстрелов, Трампа и других высокопоставленных чиновников США экстренно эвакуировали.
Выяснилось, что стрелок успел ранить одного из офицеров, но его жизнь спас бронежилет, а самого нападавшего оперативно задержали.
Позже СМИ сообщили, что стрелка идентифицировали, как 31-летнего учителя Коула Аллена из Торранса (штат Калифорния).
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, стрелок намеревался совершить покушение на Дональда Трампа и ликвидировать как можно больше чиновников его администрации.