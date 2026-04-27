Трамп рассказал, испугался ли стрелка в отеле во время покушения на убийство

"Я не волновался. Я понимаю жизнь. Мы живем в сумасшедшем мире", - заявил он прессе во время общения.

Трамп вспомнил также о выражении лица первой леди Мелании, которая, по его словам, была встревоженной, когда были слышны выстрелы и шум.

"Конечно, я имею в виду, кто бы не боялся в такой ситуации? В то время, я думаю, она заранее поняла, что это была скорее пуля, чем поднос. И она была (встревоженной - ред.)", - добавил президент.

Он также сообщил, что ему было интересно, что происходит, и хотелось посмотреть на развитие событий.

"Я хотел увидеть, что происходит...Подождите минутку, подождите минутку. Дайте мне посмотреть", - сказал Трамп о диалоге с охранниками во время его эвакуации в безопасное место.