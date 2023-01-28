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Трамп начал предвыборную кампанию

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 28 января, проводит первые митинги перед президентскими выборами 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщает издание, у Трампа запланировано на сегодняшний день два митинга: один в Нью-Гэмпшире, а второй - в Южной Каролине. Речь идет о штатах, которые среди первых проводят праймериз Республиканской партии.

Как известно, он заявил о намерении принимать участие в выборах в ноябре 2022 года.

Отмечено, что Трамп пока является единственным республиканцем, заявившим о намерении баллотироваться в президенты от своей партии. Однако, ожидается, что потенциальные соперники, в том числе губернатор Флориды Рон ДеСантис, бывший вице-президент Майк Пенс и бывший губернатор Южной Каролины Никки Гейли, которая была послом Трампа в ООН, начнут свою кампанию в ближайшие месяцы.

Напомним, Дональд Трамп решил снова побороться за пост президента США. В Федеральную избирательную комиссию уже поступили документы от команды бывшего главы государства.

Действующий президент США Джо Байден достаточно лаконично отреагировал на выдвижение Трампа в президенты: "Дональд Трамп подвел Америку".

А немецкий канцлер Олаф Шольц вообще надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение на выборах президента США в 2024 году.

Также ранее мы писали, что Комиссия по расследованию нападения на Капитолий считает, что экспрезиденту США Дональду Трампу следует запретить снова занимать государственные должности.

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