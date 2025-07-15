Трамп раздумывает о передаче Украине "томагавков" для ударов по Москве и Петербургу, - WP

Трамп пригрозил ввести " жесткие пошлины " против России, если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить ракеты Patriot, средства ПВО и артиллерию. Они будут проданы странам НАТО, которые затем передадут их Украине. Общая сумма пакета военной помощи составляет 10 млрд долларов, сообщил источник журналиста, осведомленный о сделке.

Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 ракет большой дальности ATACMS , которые сейчас находятся в Украине, на их полной дальности в 300 километров.

Они не долетят до Москвы или Санкт-Петербурга, но поразят военные базы, аэродромы и склады снабжения в глубине России, которые сейчас находятся вне досягаемости. Пакет может также включать дополнительные ракеты ATACMS.

Трамп также рассматривал возможность отправки крылатых ракет "Томагавк" - того оружия, которое было запущено по иранским целям в прошлом месяце,

Если запустить их с территории Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и обсуждение этого вопроса шло еще в пятницу. "Но, как мне сообщили, "Томагавки" пока не входят в список поставок. Их можно будет передать позже, если Трамп захочет усилить свое влияние", пишет Игнатиус.

Решимость Трампа оказать давление на Путина проявилась в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе, сообщил источник журналиста. Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве. "Мы можем, если вы дадите нам оружие", - ответил Зеленский.

Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург, пишет автор WP.

Изменение подхода Трампа

Поначалу Трамп думал, что будет легко убедить своего друга Владимира Путина прекратить войну, пояснил он в понедельник . "Мне казалось, что мы достигли соглашения примерно четыре раза". Но в конце концов он осознал, что единственный способ заставить Путин заключить мир - это значительно увеличить цену продолжения конфликта.

"Я не хочу сказать, что он убийца, но он жесткий парень", - заявил Трамп во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам источника, знакомого с обсуждениями в администрации, Трамп решил обострить ситуацию по трем причинам. Во-первых, он считал, что Путин проявляет к нему неуважение, изображая готовность к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня.

Во-вторых, он видел эффективность военной мощи США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана.

И, в-третьих, он считал, что Путин пойдет на переговоры только под угрозой применения большей силы. "Как любят говорить русские, Трамп решил "обострить ситуацию ради деэскалации"", - отмечает автор.