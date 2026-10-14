Трамп "взбешен" и может остановить обмен разведданными с Украиной, - СМИ

Один из источников в Белом доме утверждает, что сейчас Трамп активно обдумывает эту идею.

Хотя окончательного решения президент США пока не принял, обсуждения такой возможности в его окружении происходят все чаще.

Примечательно, что в администрации Трампа мнения по этому вопросу разделились. Так, директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступает против этой идеи. Как известно, он считается одним из самых последовательных сторонников Украины среди американских чиновников.

"Трамп взбешен. Он мог бы отдать приказ сделать это (остановить обмен разведданными с Украиной, - ред.)", - заявил анонимный источник.

По словам инсайдера, президенту США предлагают заблокировать обмен разведывательными данными, чтобы сорвать удары ВСУ по России.

Важно отметить, что в 2025 году Трамп уже ненадолго приостанавливал обмен разведданными с Украиной после напряженной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Однако впоследствии этот процесс возобновили.