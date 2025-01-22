Трамп раскрыл журналистам содержание письма от Байдена

Традиция переписки президентов США

Традиция президентов США оставлять письмо своему преемнику началась с 1989 года, когда президент Америки Рональд Рейган покинул Белый дом после двух сроков пребывания в должности, а бывший президент Джордж Буш-старший занял эту должность.

Эта традиция сохранилась по сей день и существовала у президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена. В свою очередь, Байден рассказывал, что Трамп в свое время оставил ему "очень щедрое письмо", но пока отказывается поделиться содержанием написанного Трампом, считая это частным.

Интересно, что Байден был первым президентом США, который оказался в уникальной ситуации - написать письмо человеку, который является одновременно его преемником и предшественником.

Напомним, ранее сообщалось, что Джо Байден планирует написать письмо Дональду Трампу.

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