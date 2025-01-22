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Трамп раскрыл журналистам содержание письма от Байдена

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Дональд Трамп раскрыл содержимое письма, которое Джо Байден написал ему, покидая Белый дом. Письма друг другу - давняя традиция президентов Америки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

очень хорошим письмом".

"Это было немножко вдохновляющее письмо. Наслаждайтесь им, делайте хорошую работу. Важно, очень важно. Какая важная работа. Это было положительным для него (Байдена, - ред), когда он написал это. Я оценил письмо", - сказал он.

 

Традиция переписки президентов США

Традиция президентов США оставлять письмо своему преемнику началась с 1989 года, когда президент Америки Рональд Рейган покинул Белый дом после двух сроков пребывания в должности, а бывший президент Джордж Буш-старший занял эту должность.

Эта традиция сохранилась по сей день и существовала у президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена. В свою очередь, Байден рассказывал, что Трамп в свое время оставил ему "очень щедрое письмо", но пока отказывается поделиться содержанием написанного Трампом, считая это частным.

Интересно, что Байден был первым президентом США, который оказался в уникальной ситуации - написать письмо человеку, который является одновременно его преемником и предшественником.

Напомним, ранее сообщалось, что Джо Байден планирует написать письмо Дональду Трампу.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп