Трамп розкрив журналістам зміст листа від Байдена

Традиція листування президентів США

Традиція президентів США залишати листа своєму наступнику почалася з 1989 року, коли президент Америки Рональд Рейган залишив Білий дім після двох термінів перебування на посаді, а колишній президент Джордж Буш-старший зайняв цю посаду.

Ця традиція збереглася донині і існувала у президентів США Білла Клінтона, Джорджа Буша, Барака Обами, Дональда Трампа та Джо Байдена. Своєю чергою, Байден розповідав, що Трамп свого часу залишив йому "дуже щедрий лист", але поки що відмовляється поділитися змістом написаного Трампом, вважаючи це приватним.

Цікаво, що Байден був першим президентом США, який опинився в унікальній ситуації - написати листа людині, яка є одночасно його наступником і попередником.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу.

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