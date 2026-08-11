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Трамп раскрыл свои сценарии насчет Ирана, среди них - "просто наблюдать"

20:54 11.08.2026 Вт
2 мин
США могут "поставить" на экономический упадок Ирана
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США имеют, как минимум, два плана насчет Ирана: дождаться краха в экономике страны или все-таки снова масштабно атаковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонное интервью изданию Real America's Voice президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

Трамп хочет "просто наблюдать" за Ираном

Трамп обвинил Иран в "коварных переговорах" и описал некоторые из своих текущих вариантов в войне.

"Я как бы веду переговоры. Они очень хитрые переговорщики", - сказал Трамп.

Трамп очертил одну из своих возможных стратегий так: "Делайте то, что я делаю сейчас: просто идите и смотрите, как плохо у них дела".

Также он отметил, что экономически Иран находится в ужасающем состоянии.

"Они не могут одалживать деньги. Мы контролируем их деньги, то, что у них было, а это много. Я их банкир", - уточнил он, имея в виду замороженные иранские активы.

Будет ли эскалация

С начала конфликта в конце февраля Трамп неоднократно колебался между угрозами эскалации и заявлениями о неизбежности мирного соглашения.

Пакистан 11 августа заявил, что США и Иран близки к "какому-то" договору. А Катар отметил, что переговоры по управлению Ормузским проливом находятся на продвинутой стадии. Хотя есть сообщения о новых нападениях на судоходство в региональных водах.

"Другим вариантом было бы ударить по ним очень, очень сильно", - сказал Трамп.

Боеприпасы есть

Президент США также отверг опасения относительно низкого количества боеприпасов. Он говорит, что США "производят их как сумасшедшие".

Также он обвинил в нехватке вооружения экс-президента США Джо Байдена.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп заявил о требованиях компенсации от Ирана. Он поручил своим представителям просчитать компенсации с Ирана.

Кроме того, Трамп дал понять, что готов усилить экономическое давление на Иран вместо того, чтобы отдавать приказ о новом военном нападении.

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