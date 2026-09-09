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Brent почти по 100 долларов: почему цены на нефть снова стремительно растут

10:36 09.09.2026 Ср
2 мин
Эксперты предупреждают о возможных перебоях с поставкой сырья
aimg Юлия Капитонова
Brent почти по 100 долларов: почему цены на нефть снова стремительно растут Фото: Рынок нефти снова штормит (Getty Images)
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Новая эскалация на Ближнем Востоке подтолкнула цены на нефть вверх. Однако ситуация может ухудшиться, ведь Brent приближается к психологически важной отметке - 100 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 1,3% - до 99,22 долларов за баррель.

Американская нефть WTI подорожала на 1,2% - до 94,13 долларов.

Аналитики обращают внимание на то, что с начала августа Brent выросла в цене примерно на 25%.

На это повлияли два ключевых фактора:

  1. обострение ситуации на Ближнем Востоке;
  2. рост риска перебоев со снабжением нефти.

Как известно, 8 сентября конфликт еще сильнее обострился. Это произошло после того, как хуситы атаковали несколько городов Саудовской Аравии.

Сразу после этого солдаты США нанесли удары по нескольким иранским нефтяным танкерам. В ответ Иран атаковал американскую военную базу в Иордании и корабли.

По убеждению аналитиков, последние события оказывают дополнительное давление на нефтяной рынок. Дело в том, что региональная энергетическая инфраструктура и важные морские маршруты снова попали под удары.

Саудовская Аравия частично перенаправила экспорт нефти в обход Ормузского пролива. Однако, если атаки на страну будут продолжаться, обеспечивать стабильные поставки нефти на мировой рынок будет сложнее.

Аналитики также предупреждают о еще одном результате подорожания нефти - росте инфляционных рисков, особенно в Азии. Многие страны региона в значительной степени зависят от импортных энергоносителей.

Эксперты отмечают, что цена Brent на уровне 100 долларов за баррель - это не просто психологическая отметка, а сигнал о возможных серьезных последствиях для мировой экономики.

Кстати, недавно президент США Дональд Трамп назвал альтернативу Ормузскому проливу.

Также мы писали, как недавно американские войска нанесли удары по более чем 100 целям в Иране.

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