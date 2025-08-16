RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным: на многое согласились

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трам заявил, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось много вопросов в которых Штаты и Россия пришли к согласию.

Об этом Трамп заявил в интервью журналисту Fox News, сообщает РБК-Украина.

Журналист спросил Трампа, будет ли предусматривать мирное соглашение России и Украины в частности обмены территориями, гарантии безопасности и тому подобное.

"Это то, о чем мы говорили, и мы о многом согласились", - сказал Трамп.

В то же время, журналист напомнил, что Трамп говорил об "одном важном вопросе", по которому не удалось прийти к согласию, и спросил готов ли Трамп озвучить этот вопрос.

"Нет, я бы не хотел. Думаю, кто-то собирается обнародовать это. Возможно, кто-то другой это сделает, но я бы предпочел сначала попытаться решить его. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Знаете, это еще совсем не завершенное соглашение. И Украина должна согласиться. Президент Зеленский должен согласиться", - сказал Трамп.

Стоит заметить, что в этом интервью Трамп заявил, что обсуждал с Путиным как территории, так и гарантии для Украины. Хотя накануне Трамп заверил европейских лидеров, что на встрече с Путиным не будет обсуждать территории и потребует его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 

"Обмен территориями"

Стоит напомнить, что Трамп уже несколько раз заявлял о планах организовать "обмен территориями" между Украиной и Россией.

В то же время, Axios со ссылкой на источники писало, что американский лидер считает "обмен территориями" необходимой частью соглашения для завершения войны РФ против Украины.

А вот The Wall Street Journal писало, что Путин требует вывода украинских защитников из Донецкой области для прекращения огня.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что он не будет выводить украинских защитников из Донбасса. Также глава государства обращал внимание, что "обмен территорий" - это очень сложный вопрос, который нужно рассматривать вместе с гарантиями безопасности для Украины.

Встреча Трампа и ПутинаВойна в Украине