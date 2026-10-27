Трамп рассматривает снятие санкций с "черной кассы" Путина, - NYT

Российский фонд прямых инвестиций является государственной структурой, инвестирующей в российские компании и совместные проекты с иностранными инвесторами.

Фонд оказался под американскими санкциями в 2022 году по решению администрации Джо Байдена, назвавшей его "черной кассой" Владимира Путина и инструментом распространения российского влияния за границей.

Американское чиновник и собеседники, осведомленные о ходе переговоров, рассказали изданию, что Вашингтон рассматривает заявку фонда на отмену санкций в рамках более широких переговоров с Москвой.

Источник подтвердил, что этот вопрос изучают по установленной процедуре. Причиной называют "стремление улучшить отношения с Россией и способствовать завершению войны".

Окончательное решение об отмене ограничений еще не приняли. Для этого фонд должен доказать, что обстоятельства, из-за которых ввели санкции, больше не существуют.

Роль фонда в соглашении о поставках дизеля

Фонд возглавляет Кирилл Дмитриев - представитель диктатора, один из главных делегатов Кремля на переговорах с администрацией Трампа, участвующий в переговорах с Вашингтоном по экономическим договоренностям.

В настоящее время его структура помогает организовывать поставки российского дизельного топлива в США, способствуя решению финансовых вопросов и проведению платежей.

По утверждению российской стороны, привлечь фонд к дизельному соглашению попросило Министерство финансов США. В то же время фонд параллельно обращался с просьбой отменить санкции непосредственно против себя.

После договоренности Трампа с Путиным 9 октября Минфин США временно разрешил сделки с российским дизельным горючим, загруженным на танкеры в указанный период. Это разрешение сделало поставки возможными, однако не означает автоматического снятия всех ограничений с фонда.

Критика и возможные последствия

Рассмотрение заявки проходит на фоне надежд администрации Трампа, что экономические договоренности помогут создать условия для прекращения войны против Украины. Сама российская сторона назвала дизельное соглашение примером возобновления сотрудничества, а Дмитриев выступал против законодательных ограничений для совместных проектов.

В то же время, критики отмечают, что Кремль получает экономические преимущества без отказа от своих требований в отношении Украины.

Бывший чиновник Совета национальной безопасности США Эрик Грин подчеркнул, что отмена санкций станет сигналом об отступлении Вашингтона от позиции сохранения экономического давления на РФ до урегулирования войны.