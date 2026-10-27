Трамп розглядає зняття санкцій з "чорної каси" Путіна, - NYT

Російський фонд прямих інвестицій є державною структурою, яка інвестує в російські компанії та спільні проєкти з іноземними інвесторами.

Фонд опинився під американськими санкціями у 2022 році за рішенням адміністрації Джо Байдена, яка назвала його "чорною касою" Володимира Путіна та інструментом поширення російського впливу за кордоном.

Американський посадовець та співрозмовники, обізнані із перебігом переговорів, розповіли виданню, що Вашингтон розглядає заявку фонду на скасування санкцій у межах ширших переговорів з Москвою.

Джерело підтвердило виданню, що це питання вивчають за встановленою процедурою. Причиною називають "прагнення поліпшити відносини з Росією та сприяти завершенню війни".

Остаточного рішення про скасування обмежень ще не ухвалили. Для цього фонд має довести, що обставини, через які запровадили санкції, більше не існують.

Роль фонду в угоді про постачання дизелю

Фонд очолює Кирило Дмитрієв - представник диктатора, один із головних делегатів Кремля на переговорах з адміністрацією Трампа, який бере участь у переговорах із Вашингтоном щодо економічних домовленостей.

Нині його структура допомагає організовувати постачання російського дизельного пального до США, сприяючи вирішенню фінансових питань та проведенню платежів.

За твердженням російської сторони, залучити фонд до дизельної угоди попросило Міністерство фінансів США. Водночас фонд паралельно звертався з проханням скасувати санкції безпосередньо проти себе.

Після домовленості Трампа з Путіним 9 жовтня Мінфін США тимчасово дозволив операції з російським дизельним пальним, завантаженим на танкери у визначений період. Цей дозвіл зробив постачання можливими, проте не означає автоматичного зняття всіх обмежень з фонду.

Критика та можливі наслідки

Розгляд заявки відбувається на тлі сподівань адміністрації Трампа, що економічні домовленості допоможуть створити умови для припинення війни проти України. Сама російська сторона назвала дизельну угоду прикладом відновлення співпраці, а Дмитрієв виступав проти законодавчих обмежень для спільних проєктів.

Водночас критики зазначають, що Кремль отримує економічні переваги без відмови від своїх вимог щодо України.

Колишній посадовець Ради національної безпеки США Ерік Грін наголосив, що скасування санкцій стане сигналом про відступ Вашингтона від позиції збереження економічного тиску на РФ до врегулювання війни.