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Трамп готовит новое смягчение санкций против России, - Kyiv Independent

13:04 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Трамп готовит новое смягчение санкций против России, - Kyiv Independent Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России после недавнего соглашения по дизельному топливу и готовится пойти на уступки по экспорту российских удобрений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Independent.

Администрация Трампа предлагает России экономические выгоды в надежде убедить Москву прекратить войну против Украины.

И теперь украинские чиновники опасаются, что США могут рассмотреть возможность заключения соглашения по российской отрасли удобрений.

Как отмечает издание, сама отрасль напрямую не подпадает под санкции США - Вашингтон не вводил прямых санкций в отношении российских удобрений и не запрещал их импорт.

Однако, как отметил один высокопоставленный украинский чиновник, такое потенциальное соглашение может предусматривать снятие ограничений со связанных с отраслью судов, компаний, банков и физических лиц.

Россия уже давно добивается смягчения ограничений, влияющих на экспорт сельскохозяйственной продукции, утверждая, что банковские, страховые и транспортные барьеры ограничивают ее доступ к рынкам.

Москва поднимала этот вопрос во время переговоров по Черноморской зерновой инициативе еще в 2022 году, но западные правительства утверждали, что экспорт российских пищевых продуктов и удобрений не подлежал прямым санкциям.

"История с удобрениями достаточно древняя, и россияне пытались ее протолкнуть уже давно. Они всегда лоббировали отказ от удобрений в контактах с американцами и европейцами. На самом деле они вышли из Черноморской зерновой инициативы из-за отсутствия прогресса в вопросе удобрений", - сказал представитель украинской разведки.

Теперь украинские чиновники опасаются, что Вашингтон может быть готов предложить Москве уступки по вопросу, который она пыталась решить годами.

В то же время пока неизвестны потенциальные детали соглашения по удобрениям. Источники не назвали никаких конкретных санкций, которые Вашингтон может отменить.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин заключили соглашение по поставкам на мировой рынок российского дизельного топлива.

В это время Трамп отменил часть санкций против России.

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