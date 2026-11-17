Разведка США имеет данные, что Иран разрабатывает планы по нападению на высокопоставленных чиновников администрации Трампа путем подрыва "грязной бомбы" или химического оружия в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Действительно ли Иран готов к эскалации и что для этого нужно

Источники, которые знакомы с последними разведывательными данными, охарактеризовали планы Ирана как попытку обеспечить себе варианты действий, а не как признак неминуемого нападения. Но два собеседника подчеркнули, что планы были очень конкретными и включали в себя места и цели, что вызвало волну планирования действий США на случай непредвиденных обстоятельств.

В своем заявлении старший заместить пресс-секретаря Белого дома Лорен Бис сообщила, что США "отслеживают все потенциальные угрозы, но на данный момент нет никаких достоверных угроз для страны".

Однако официальные лица США расценили разведданные как сигнал тревожной готовности Ирана к эскалации, так как страна сталкивается с сильным давлением в связи с ударами США и жесткой экономической блокады, которая, по словам чиновников администрации Трампа - "опустошает страну".

По словам этих же источников, это говорит о том, что Тегеран сейчас активно планирует потенциальные нападения на территории США, даже если пока нет доказательств того, что они приняли решение о дальнейших действиях.

"Вопрос о том, есть ли у них на самом деле персонал для выполнения этой задачи, остается открытым", - сказал один из собеседников.

Что предпринимают власти США

Два источника сообщили, что за прошедшую неделю официальные лица провели несколько совещаний, чтобы обсудить способы противодействия угрозе. Это происходит на фоне угроз со стороны Ирана, которые на прошлой неделе также побудили Секретную службу США перевести министров финансов Скотта Бессента в военное жилье.

CNN пишет, что иранские заговоры против действующих и бывших американских чиновников, включая заказное убийство Дональда Трампа в 2024 году, продолжаются еще со времен его первого президентского срока. В основном эти заговоры сосредоточены на возможностях убийства американских чиновников во время их поездок за границу.

Что такое "грязная бомба" и есть ли они уже в США

Официальные лица предупредили, что США невероятно уязвимы для нападения с применением нетрадиционного оружия.

CNN поясняет, что "грязные бомбы" - это бомбы, которые содержат радиоактивные материалы и упакованные в обычные бомбы, а также их довольно легко собрать.

Причем Ирану необязательно будет переправлять в страну подготовленных агентов. Тегерану будет достаточно убедить человека, который уже проживает в США, совершить нападение.

Также издание добавило, что "грязная бомба" сильно отличается от ядерной бомбы, которая основана на реакции ядерного деления и была бы экспоненциально более разрушительной.

"Грязные бомбы" все еще могут рассеивать опасную радиацию в воздухе на целые кварталы или даже километры, но эксперты говорят, что любые жертвы, скорее всего, будут вызваны взрывом бомбы, а не радиацией. Хотя их сборка не сложнее, чем сборка любой обычной бомбы, самая сложная часть - это получение радиоактивного материала.

"Любое подобное оружие - это орудие террора, а не оружие точного поражения, подобно самоподрыву смертника. Оно может вызвать у людей серьезные заболевания и сделать некоторые районы непригодными для жизни", - сказал один из источников, знакомых с новыми разведданными США.

Есть ли "грязные бомбы" на территории США

По данным одного из источников, американская разведка получила сообщения от Ирана о том, что Тегеран спрятал материалы для изготовления бомб на территории США.

Мнения официальных лиц относительно достоверности этих данных расходятся, но в целом они считают, что Ирану было бы очень легко заранее разместить в США ядерные материалы или химические вещества, которые можно использовать в качестве начинки для обычного оружия. Более того, они допускают, что это уже могло произойти.

"Учитывая, насколько проницаема была наша граница на протяжении почти 10 лет, было бы чрезвычайно легко внедрить в страну агентов, которые могли бы приобретать и размещать компоненты бомб", - сказал один из источников, близких к разведке.

Другой собеседник говорит, что многие сотрудники служб нацбезопасности предполагают, что заранее подготовленные ядерные материалы уже находятся в США в течение многих лет, если не десятилетий.

Он добавил, что другими словами, возможности Ирана по осуществлению подобных атак не возросли, а изменилась лишь мотивация Тегерана.

Что говорят в Иране

Представитель иранской миссии в ООН в Нью-Йорке заявил, что Иран "считает применение химического оружия при любых обстоятельствах совершенно незаконным и категорически отвергает и безоговорочно опровергает ложные и сфабрикованные утверждения, распространяемые в этом отношении". При этом он не стал прямо комментировать разведданные США о возможном плане создания "грязной бомбы".