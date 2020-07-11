Ця організація втручалася у вибори президента США в 2016 році
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його країна здійснила кібератаку по російському "Агентству інтернет-досліджень", яке також називають "фабрикою тролів". Серед іншого, як стверджують американські політики, ця організація втручалася у вибори президента США у 2016 році.
Про це повідомив оглядач The Washington Post Марк Тіссен, який раніше на цьому тижні провів інтерв'ю з американським главою держави.
Трамп заявляє, що даючи розпорядження про кібератаку, він діяв на основі інформації, яку йому надали про втручання Росії в американські вибори.
Конгресі США ініціювали розширення санкцій проти "маріонетки Путіна" Євгена Пригожина, який фінансував вищезгадану російську організацію.
Нагадаємо, у лютому 2019 року The Washington Post повідомляла, що США відключали російську "фабрику тролів" від інтернету під час виборів 2018.