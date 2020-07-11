Трамп підтвердив кібератаку на російську "фабрику тролів"

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його країна здійснила кібератаку по російському "Агентству інтернет-досліджень", яке також називають "фабрикою тролів". Серед іншого, як стверджують американські політики, ця організація втручалася у вибори президента США у 2016 році.

Про це повідомив оглядач The Washington Post Марк Тіссен, який раніше на цьому тижні провів інтерв'ю з американським главою держави.