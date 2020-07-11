Трамп подтвердил кибератаку на российскую "фабрику троллей"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна совершила кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований", также именуемое "фабрикой троллей". Среди прочего, как утверждают американские политики, эта организация вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, который ранее на этой неделе провел интервью с американским главой государства.