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У Конгресі США ініціюють розширення санкцій проти "маріонетки Путіна" Пригожина

Новини » В світі     14.06.2020 - 04:38
У Конгресі США ініціюють розширення санкцій проти "маріонетки Путіна" Пригожина
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина пов‘язують з групою Вагнера та "фабрикою тролів"

Голова Комітету міжнародних відносин Конгресу США Еліот Енгель ініціював проект постанови щодо розширення санкцій проти наближеного до президенат Росії Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина. Документ також передбачає координацію дій з Європейським союзом та іншими країнами в цій сфері.

Про це йдеться у повідомлені на сайті комітету.

"Євген Пригожин - маріонетка Путіна з довгою історією завдання шкоди інтересам Сполучених Штатів від імені російського уряду. "Фабрики тролів" його "Агентства Інтернет-досліджень" (IRA) нахабно втручались у вибори 2016 та 2018 років, проводячи кампанії з дезінформації проти народу Америки, а бойовики його "Групи Вагнера" брали участь у підривній діяльності проти наших партнерів та союзників в Україні, Сирії, Лівії, Африці та в інших регіонах", - заявив Енгель.

Законопроект зокрема передбачає переконання держав, які співпрацюють зі підконтрольними Пригожину структурами, у припиненні подібного співробітництва, запровадження додаткових санкцій, співпрацю з міжнародними партнерами США з метою переконати їх вдатися до аналогічних кроків.

Проект резолюції вже підтримали республіканці Брайан Фіцпатрік і Адам Кінзінгер, а також демократ Білл Кітінг.

Нагадаємо, у лютому 2019 року The Washington Post повідомляла, що США відключали російську "фабрику тролів" від інтернету під час виборів 2018.

У вересні 2019 року США запровадили санкції проти Пригожина за фінансування так званої "фабрики тролів", яка намагалась вплинути на американські вибори 2018 року.

Пригожин відкидає звинувачення щодо втручання у вибори США. Раніше цього року Мін‘юст США відкликав одне зі звинувачень проти фірми Пригожина "Конкорд", що стосувалось втручання у вибори. Причиною відкликання стало побоювання, що олігарх використовує судову систему США для збору даних.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Конгресс СШАСанкції проти Росії
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