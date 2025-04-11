Трамп: Россия должна шевелиться - война уносит тысячи жизней

Войну России против Украины, из-за которой массово гибнут люди, нужно завершить. Москва должна действовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"Россия должна действовать. Слишком много людей умирает, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которой не должно было быть", - написал Трамп
Также американский лидер уже в очередной раз повторил, что война "не началась бы", если бы он был президентом вместо Джо Байдена.
К слову, на фоне такого поста Трампа в Truth Social недавно стало известно, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, президент США Дональд Трамп в марте предлагал Украине и России начать полное прекращение огня. Украина согласилась, но с условием, если такое перемирие будет длится 30 дней с возможностью продления.
Россия в свою очередь, хоть и непрямо, но отказалась от предложения США. Диктатор Владимир Путин поставил для полного прекращения огня такие условия, которые являются неприемлемыми для Украины.
По информации источников Fox News, Трамп осознал, что Путин просто затягивает перемирие с Украиной. Поэтому в США начали всерьез рассматривать усиление санкций против России. Ограничения могут коснуться "теневого флота" РФ.
При этом только вчера, 10 апреля, Трамп заявлял, что договоренности о перемирии между Украиной и Россией могут быть "относительно скоро".
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