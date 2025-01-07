Трамп: Россия напала на Украину после того, как увидела вывод войск США из Афганистана

Трамп заявил, что он был у власти, когда "войн не было", но теперь он "возвращается в мир, который горит".

При этом избранный президент США раскритиковал то, каким образом был проведен вывод американских войск из Афганистана. По словам Трампа, он бы вывел войска из Афганистана раньше, чем президент Джо Байден, и это "было бы сделано с достоинством и силой".

"То, как они вышли, было возмутительно. Оставив миллиарды долларов совершенно нового военного оборудования, которое я купил, в руках афганцев. И конкретно - талибам", - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что вывод американских войск из Афганистана был проведен "плохо".

"И из-за этого, я думаю, Россия пошла и напала на Украину, когда увидела это. Они сказали: "Эти ребята некомпетентны - они не знают, что делают". Но теперь мы знаем, что делаем", - добавил политик.