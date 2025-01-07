Трамп: Росія напала на Україну після того, як побачила виведення військ США з Афганістану

Трамп заявив, що він був при владі, коли "воєн не було", але тепер він "повертається у світ, який горить".

При цьому обраний президент США розкритикував те, яким чином було проведено виведення американських військ з Афганістану. За словами Трампа, він би вивів війська з Афганістану раніше, ніж президент Джо Байден, і це "було б зроблено з гідністю і силою".

"Те, як вони вийшли, було обурливо. Залишивши мільярди доларів абсолютно нового військового обладнання, яке я купив, у руках афганців. І конкретно - талібам", - додав Трамп.

Він підкреслив, що виведення американських військ з Афганістану було проведено "погано".

"І через це, я думаю, Росія пішла і напала на Україну, коли побачила це. Вони сказали: "Ці хлопці некомпетентні - вони не знають, що роблять". Але тепер ми знаємо, що робимо", - додав політик.