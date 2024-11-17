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У Трампа могут готовить трибунал для причастных к выводу войск из Афганистана, - NBC

Вашингтон, Воскресенье 17 ноября 2024 16:35
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У Трампа могут готовить трибунал для причастных к выводу войск из Афганистана, - NBC Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Команда будущего президента США Дональда Трампа может готовить трибунал для причастных к выводу войск из Афганистана. У Трампа составляют списки офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Источники издания отмечают, что переходная команда Трампа составляет список высокопоставленных нынешних и бывших американских офицеров, участвовавших в выводе американских войск из Афганистана.

В команде Трампа изучают возможность создания комиссии по расследованию вывода войск из Афганистана в 2021 году. Это, в частности, предполагает сбор информации о непосредственно принимавших участие в принятии этого решения. Рассматривается, могут ли причастных привлечь к ответственности за государственную измену.

"Они относятся к этому очень серьезно", - сказал собеседник издания.

По словам источников, помогает в этом деле бывший заместитель помощника министра обороны по борьбе с наркотиками и глобальными угрозами Мэтт Флинн. Однако адвокат Флинна отрицает это и подчеркивает, что никто не интересовался у бывшего чиновника по поводу "этого гипотетического правового сценария".

По словам американского чиновника, переходная команда рассматривает возможность отзыва нескольких командиров для предъявления им возможных обвинений.

Отмечается, что пока неясно, можно ли юридически предъявить обвинения в "государственной измене", поскольку военные выполняли приказ президента Джо Байдена.

Вывод войск США из Афганистана

Дональд Трамп, будучи президентом, впервые достиг соглашения с талибами о выводе американских войск из Афганистана. Фактически вывод войск завершала администрация Джо Байдена.

Независимый обзор 2022 года, проведенный Специальным генеральным инспектором по реконструкции Афганистана, обвинил администрацию Трампа и Байдена в хаотическом выводе американских войск.

Трамп называл вывод американских войск из Афганистана "самым позорным днем в истории" США. Возможный будущий глава Пентагона Пит Гегсет также раскритиковал вывод войск.

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