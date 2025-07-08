Трамп резко прошелся по Путину: "Он гонит нам кучу бреда"

По словам Трампа, украинцы очень храбро проявили себя в войне с Россией. Но США "дали им лучшее оборудование, которое когда-либо было создано".

Президент напомнил, что США передали Украине противотанковые комплексы, "самые новые и лучшие" ракеты. С американской помощью украинские военные смогли сбивать много целей.

"Вероятно, это была бы очень быстрая война. Война, которая длилась бы три-четыре дня. Но у них было преимущество - невероятное оборудование", - считает он.

Президент добавил, что США якобы вложили в помощь Украине 300 млрд долларов, а Европа - более 100 млрд долларов.

"И я скажу так: украинцы, независимо от того, считаете ли вы несправедливым, что мы отдали все эти деньги или нет, - они были очень храбрыми, потому что кто-то должен был управлять этим оружием. А многие люди, которых я знаю, не стали бы им пользоваться - у них не хватило бы мужества это делать. Так что они сражались очень мужественно", - отметил Трамп.

Президент также упомянул, что именно он передал Украине противоракетные комплексы Javelin.

"Но это была война, которой никогда не должно было быть. Много людей погибло, и она должна закончиться. И я не знаю... Путин гонит нам кучу бреда, если вы хотите знать правду. Он всегда ведет себя мило, но оказывается, что это ничего не значит", - добавил он.