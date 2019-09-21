Трамп у розмові з Зеленським вісім разів згадував про Байдена, - WSJ

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським у липні щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи почати розслідування в Україні проти його сина. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

Видання відзначає, що Трамп чинив тиск на Зеленського в ході розмови, закликаючи почати розслідування та співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.

Одне з джерел газети вказало, що Трамп торкався питання про надання допомоги Україні, і не вірить в те, що президент США щось запропонував президенту України в обмін на розслідування.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що співробітник розвідки подав на нього скаргу через розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США відмовилася надати інформацію Конгресу про скаргу, яка була подана співробітником розвідки щодо Трампа і стосувалася приватної розмови президента США з "іноземним лідером".

До цього адвокат американського лідера Рудольф Джуліані визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена. Президент США нібито вимагав продовжити розслідування відносно сина Джо Байдена Хантера, який був членом правління газової компанії Burisma. Передбачається, що він ухилявся від сплати податків.