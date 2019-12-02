У Сенаті США закликали адміністрацію Трампа ввести санкції проти Туреччини

Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Линдски Грем і Кріс Ван Холлен направили лист із закликом ввести санкції проти Туреччини на ім'я держсекретаря США

Адміністрацію президента США Дональда Трампа закликали ввести санкції проти Туреччини за придбання російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400. Про це повідомляє Reuters.

Відповідного листа на ім'я держсекретаря США Майка Помпео направили в понеділок, 2 грудня, сенатори Ліндсі Грем і Кріс Ван Холлен.

"Час для терпіння давно закінчилося. Пора ввести в дію закон (про введення санкцій - ред.). Якщо ми не зробимо так, це стане жахливим сигналом для інших країн про те, що вони можуть ухилятися від виконання законів США без будь-яких наслідків для себе", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США пригрозив Туреччині введенням санкцій в разі використання ЗРК С-400, придбаних у Росії. Як повідомили в Держдепі, Туреччині необхідно відмовитися від російських ЗРК для того, щоб налагодити відносини із США, так як Америка вважає російські комплекси загрозою американської національної безпеки.

Пізніше, в кінці листопада, Туреччина почала тестування ЗРК С-400. Зокрема, 25 листопада Туреччина провела випробування на зв'язок між С-400 і винищувачами.