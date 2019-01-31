Трамп розповів, коли США і Китай зможуть укласти угоду

Глава США анонсував зустріч з топ-керівництвом КНР у четвер

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем не будет подписана, пока он не встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп анонсировал, что в четверг у него состоится встреча с высшим руководством Китая.

"Ведущие торговые посредники Китая находятся на встрече с нашими представителями в США. Встречи идут хорошо, с добрыми намерениями и настроем с обеих сторон. Китай не хочет увеличения тарифов и чувствует, что они сделают намного лучше, если заключат сделку. Они правы. У меня будет встреча с их высшим руководством и представителями сегодня в Овальном кабинете. Окончательная сделка не будет заключена, пока я не встречусь с моим другом президентом Си в ближайшем будущем, чтобы обсудить и согласовать некоторые давние и более сложные вопросы", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что данное торговое соглашение будет "всеобъемлющим".

"Всеобъемлющая сделка: мы с представителями Китая пытаемся совершить полную сделку, не оставляя ничего неразрешенным. Многие проблемы обсуждаются, и, будем надеяться, будут решены. С 1 марта тарифы для Китая повысятся до 25%, поэтому все кропотливо трудятся, чтобы завершить работу до этой даты!" - добавил глава США.

Напомним, ранее сообщалось, что для заключения перемирия Соединенных Штатов Америки (США) и Китая обязательным условием могут стать проверки Вашингтоном того, как Пекин будет проводить торговые реформы.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 января стартовали торговые переговоры представителей США и Китая.

Так, лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 заключили 90-дневное торговое перемирие, пока идет обсуждение новой торговой сделки.