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Трамп розповів про роботу над питанням про повернення РФ до G7

Новини » Політика    25.08.2019 - 16:51
Трамп розповів про роботу над питанням про повернення РФ до G7
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп заявив, що відновлення "Великої вісімки" було б вигідним кроком

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе заявив, що ведеться робота з повернення Росії в формат G7. Про це йдеться у тексті прес-конференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Робота ведеться. Багато хотіли б повернути Росії", - заявив Трамп, зазначивши, що відновлення "Великої вісімки" було б позитивним і вигідним кроком.

Нагадаємо, раніше лідери G7 на саміті у французькому Біарріце обговорили питання повернення до формату G8 з участю Росії. Представник японського уряду повідомив агентству, що лідери G7 обговорили вищезазначене питання, однак зміст цієї дискусії "ні за що не буде розголошена".

Додамо, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити України на наступний саміт "Великої сімки" замість Росії у відповідь на ініціативу президента США Дональда Трампа повернутися до формату G8.

Як відомо, саміт держав "Великої сімки" відкрився 24 серпня у французькому місті Біарріц. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення будуть відносини з РФ, ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт і ескалація між Індією і Пакистаном з-за Кашміру.

Президент США пообіцяв Британії "дуже велику" торгову угоду після Brexit Трамп може запросити Росію на наступний саміт G7, - Bloomberg
Новини України Дональд Трамп
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