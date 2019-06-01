Трамп розповів, коли оголосить про початок своєї президентської кампанії

Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить про приєднання до президентських перегонів 18 червня. Про це він написав у Twitter.

Трамп зазначив, що планує балотуватися на другий термін та візьме участь у президентській гонці у 2020 році.

"Я зроблю оголошення про початок моєї другої президентської кампанії разом з першою леді Меланією, віце-президентом Майком Пенсом і другою леді Карен Пенс 18 червня в Орландо, штат Флорида, на 20-тисячній арені центру Amway", - зазначив глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що мер Нью-Йорка Білл Білл де Блазіо, який також є представником Демократичної партії, повідомив про рішення брати участь у виборах президента Сполучених Штатів в 2020 році.

РБК-Україна писало, що губернатор американського штату Монтана, демократ Стів Буллок оголосив про намір балотуватися на пост президента США на наступних виборах, які відбудуться в 2020 році.