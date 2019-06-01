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Трамп розповів, коли оголосить про початок своєї президентської кампанії


Трамп має намір балотуватися на другий термін

Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить про приєднання до президентських перегонів 18 червня. Про це він написав у Twitter.

Трамп зазначив, що планує балотуватися на другий термін та візьме участь у президентській гонці у 2020 році.

"Я зроблю оголошення про початок моєї другої президентської кампанії разом з першою леді Меланією, віце-президентом Майком Пенсом і другою леді Карен Пенс 18 червня в Орландо, штат Флорида, на 20-тисячній арені центру Amway", - зазначив глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що мер Нью-Йорка Білл Білл де Блазіо, який також є представником Демократичної партії, повідомив про рішення брати участь у виборах президента Сполучених Штатів в 2020 році. 

РБК-Україна писало, що губернатор американського штату Монтана, демократ Стів Буллок оголосив про намір балотуватися на пост президента США на наступних виборах, які відбудуться в 2020 році.

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