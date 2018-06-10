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Трамп готовий розглянути відкриття посольства США в Північній Кореї, - Axios

НовиниПолітика    10.06.2018 - 09:13
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Відкриття посольства США в КНДР обговорювалося при підготовці саміту лідерів обох країн

Президент США Дональд Трамп готовий розглянути можливість відкриття посольства США в Пхеньяні (Північна Корея). Про це повідомляє портал Axios з посиланням на джерела, ознайомлені з підготовкою саміту лідерів двох країн.

"Все буде залежати від того, що Трамп отримає натомість", - повідомило джерело і додало, що американська сторона розраховує на денуклеаризацію Корейського півострова.

Крім того, інше джерело зазначило, що відкриття посольства США в КНДР точно обговорювалося при підготовці саміту лідерів обох країн.

Нагадаємо, раніше південнокорейські ЗМІ повідомили про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин вилетів до Сінгапуру для участі в запланованій на 12 червня зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. До цього в Сінгапур вилетів американський президент, який зазначив, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, посольство, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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