Трамп розпорядився розробити санкції проти Туреччини

Президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб американське Міністерство фінансів розробило нові санкції щодо Туреччини, яка проводить військову операцію в Сирії. Про це повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучин, передає Reuters.

За словами Мнучина, на даний момент санкції ще не введені. Питання про їх введення буде вирішуватися після консультацій між президентом США, держсекретарем і міністром фінансів.

"Це дуже потужні санкції. Ми сподіваємося, що нам не потрібно їх використовувати, але ми можемо закрити турецьку економіку, якщо буде потрібно", - повідомив Мнучин.

Також міністр зазначив, що на даний момент немає інформації про скасування запланованого візиту президента Туреччини Раджепа Ердогана до Вашингтона у зв'язку із загостренням відносин між країнами.

РБК-Україна повідомляло, що за даними курдських сил, в результаті обстрілу турецьких військових на північному сході Сирії з в'язниці втекли 5 терористів ИГИЛ.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині жорсткими санкціями за проведення військової операції в Сирії. Американський лідер вимагав від Туреччини стежити за захопленими бійцями ИГИЛ та їх сім'ями.