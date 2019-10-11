У Сирії з в'язниці втекли терористи ІДІЛ

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Втеча терористів стався після артобстрілів Туреччини

П'ять бойовиків терористичної організації ІДІЛ втекли з в'язниці на північному сході Сирії, після обстрілу регіону з боку турецьких військових. Про це повідомили представили "Сил демократичної Сирії" (СДС), передає Reuters.

Повідомляється, що втеча терористів стався після того, як цей район був обстріляний турецької артилерії.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового. За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.

Також повідомлялося, що під час обстрілу турецької армії в Сирії загинули 8 мирних жителів. 20 осіб отримали поранення.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що НАТО не розглядає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії. До цього Франція, Німеччина, Великобританія і США засудили дії Туреччини.