ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сирії з в'язниці втекли терористи ІДІЛ

Новини » В світі    11.10.2019 - 21:07
У Сирії з в'язниці втекли терористи ІДІЛ
Ілюстративне фото (GettyImages)

Втеча терористів стався після артобстрілів Туреччини

П'ять бойовиків терористичної організації ІДІЛ втекли з в'язниці на північному сході Сирії, після обстрілу регіону з боку турецьких військових. Про це повідомили представили "Сил демократичної Сирії" (СДС), передає Reuters.

Повідомляється, що втеча терористів стався після того, як цей район був обстріляний турецької артилерії.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового. За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.

Також повідомлялося, що під час обстрілу турецької армії в Сирії загинули 8 мирних жителів. 20 осіб отримали поранення.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що НАТО не розглядає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії. До цього Франція, Німеччина, Великобританія і США засудили дії Туреччини.

У Києві відбулись сутички біля посольства Туреччини Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії
Новини України ІДІЛТурцияВійна в Сирії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся