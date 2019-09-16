Трамп розпорядився відкрити стратегічні запаси нафти США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився відкрити стратегічні запаси нафти через ситуацію в Саудівської Аравії. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За словами американського президента, напад на нафтопереробний завод Саудівської Аравії може вплинути на світові ціни на нафту.

"Я санкціонував випуск нафти з стратегічного нафтового резерву, в разі необхідності, в обсязі, який буде визначений, достатній для забезпечення хорошого постачання ринків", - заявив Трамп.

Також він зазначив, що США чекають від Ер-Ріяда припущень про те, хто стояв за нападом на Saudi Aramco, і будуть діяти, виходячи з отриманих даних.

"Нафтовий сектор Саудівської Аравії був атакований. Є підстави вважати, що ми знаємо, хто в цьому винен, ми перебуваємо в повній боєготовності, і все буде залежати від підтвердження, але ми чекаємо, що скаже королівство про те, хто, на їхню думку, стояв за нападом і як нам слід діяти далі", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, на одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася пожежа. Два об'єкти компанії Saudi Aramco на великих родовищах в Абкайке і Хурайсе піддалися атаці з використанням дронів.

Пізніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентної атаки" на світовий енергетичний ринок, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії Aramco.